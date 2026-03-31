Supergirl kommer inn i varmen i denne splitter nye traileren

Er du klar for litt høytflyvende action? Det bør du være, for DC har nettopp sluppet en helt ny trailer for sin kommende Supergirl. Den ser ut til å være ganske vill og rå, en sterk kontrast til den rene og veloppdragne Superman vi fikk i fjor. I hovedrollen ser vi Milly Alcock som Kara Zor-El, en betydelig mer kantete og følelsesmessig skadet versjon av karakteren enn vi er vant til, drevet av traumer og en tørst etter hevn.

Ikke overraskende er det rikelig med action, og vi får også en ordentlig titt på Jason Momoa som galningen Lobo, som har alle muligheter til å stjele showet fullstendig. På toppen av det hele får vi til og med en bit av Supermann i miksen, akkurat som ryktene tidligere i år antydet.

Supergirl Filmen har premiere 26. juni og ser ut til å bli en langt mer personlig og mørk reise enn vi kanskje først hadde forventet.

