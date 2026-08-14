Supergirl mistenkt for å ha brukt generativ AI til å lage konseptkunst, samtidig som DC har fjernet en ny video fra bak kulissene

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Til tross for at mange filmgjengere og filmskapere er imot det, trenger generativ AI seg inn i kunsten overalt. Enten det dreier seg om midlertidige stemmer og bakgrunnsgrafikk i et videospill, eller konseptkunst som brukes til å skildre en kjent tegneseriefigur, stikker generativ AI sitt stygge, blanke hode frem mer enn noensinne, og nå mistenkes DCs « Supergirl for å ha brukt teknologien.

I en nå slettet video fra bak kulissene ser vi medarbeidere som ser på et nettbrett som viser konseptkunst av Jason Momoas karakter Lobo i * Supergirl*. Denne konseptkunsten har blitt plukket opp og spredt over hele internett, og mange mener at generativ AI ble brukt til å lage konseptbildet.

Dette er ikke bekreftet av DC eller Warner Bros., men det at videoen ble fjernet, har av noen blitt sett på som et tegn på skyld. Ingenting er offisielt bekreftet ennå, men skulle AI-kontroversen vise seg å være sann, er dette dessverre enda en ting som taler mot «Supergirl», etter at filmen ikke klarte å oppnå særlig suksess på kino.