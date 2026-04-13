Supergirl og Blade spiller hovedrollene i en merkelig vampyrromanse i DC GO comic crossover

Hvis du er på jakt etter en rar, men rask lesning, hvorfor ikke rette oppmerksomheten mot den nyeste crossoveren mellom DC og Marvel? Dette samarbeidet kommer som et DC GO-prosjekt som er tilgjengelig på DC Universe Infinite, og bringer sammen to helter som du kanskje ikke ville forvente at skulle kollidere, ettersom både Supergirl og Blade slår seg sammen.

Denne historien er Supergirl/Blade, og det er en one-shot-historie som følger den kryptonske heltinnen og vampyrdreperen mens de jobber sammen for å overleve en vampyrromanserie skapt av den forskrudde Mojo. Det offisielle sammendraget forklarer følgende.

"Når Mojo kidnapper Supergirl og Blade for å spille hovedrollene i sin nyeste over-the-top vampyrromanserie, blir Ståljenta og Dagvandreren fanget i et lydstudio der kameraene aldri slutter å rulle og innsatsen er svært reell. De tvinges til å kjempe mot blodsugende fiender, melodramatiske troper og Mojo selv, og den usannsynlige duoen må slå seg sammen og kjempe seg til frihet før seriens siste vri blir deres siste."

Historien er skrevet av CRC Payne, med tegninger av Mikel Janin og Hugo Petrus, kolorering av Marcelo Maiolo og bokstaver av Pat Brosseau, og er nå tilgjengelig via DCUI, med den ekstra bonusen at den er helt gratis for øyeblikket. Frem til rundt 8. mai trenger du ikke å ha et abonnement for å lese tegneserien, så sørg for at du utnytter dette mens du kan.

Med tanke på det økende antallet samarbeid mellom DC og Marvel i disse dager, hvilke to helter vil du se kollidere neste gang?