Supergirl passerer 100 millioner dollar i billettinntekter, men opplever et fall på 74 %

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Supergirl s historie på kino har gått fra vondt til verre, ettersom filmen har opplevd et av de verste fallet i andre helgen noensinne for en tegneseriefilm i USA. Den har så vidt krysset 100 millioner dollar-grensen, men med et rapportert budsjett på 170 til 180 millioner dollar er det lite sannsynlig at filmen vil gå i pluss bare på grunnlag av kinoinntektene.

Vi har allerede hørt at kasseinntektene til « Supergirl » ikke er så bekymringsfulle for sjefene i DCU. Det ser ut til at kreative uenigheter var årsaken til at filmen ikke nådde sitt fulle potensial. Ifølge The Hollywood Reporter hadde regissør Craig Gillespie og DCU-sjefene James Gunn og Peter Safran flere samtaler om de ulike retningene de så for * Supergirl*. Gunn foreslo til og med en annen musikkvalg for filmen, noe som kunne ha unngått den sterkt kritiserte Jimmy Eat World-coveren som endte opp i den ferdige filmen.

Tilsynelatende ble uenighetene så store at studioet endte opp med å lage en annen versjon enn den Gillespie hadde laget, og det var denne versjonen som til slutt vant med et hårs bredde blant testpublikummet. Resultatene fra testvisningene av filmen var angivelig på nivå med resultatene fra den skrinlagte «Batgirl»-filmen og «Shazam: Fury of the Gods». Med en premiere i USA som klarte å prestere dårligere enn oppfølgeren til «Joker», har det nye DCU allerede hatt sin første tabbe på kino. Likevel er det ikke slik at MCU ikke leverte noen flopper i sine første år, og vi får bare se hvordan det hele ender med Gunn fortsatt ved roret.