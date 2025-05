Supergirl: Woman of Tomorrow er nå ferdig innspilt.

HQ

Tanken var at Supergirl skulle introduseres til det nye DCU på et senere tidspunkt, men DC-sjef James Gunn ble så begeistret for manuset til Supergirl: Woman of Tomorrow at han fremskyndet prosjektet og gjorde det til den andre filmen i rekken (etter Superman, som har premiere i juli).

Planen er at Supergirl: Woman of Tomorrow skal ha kinopremiere 26. juni neste år, og mye tyder på at dette faktisk kommer til å skje som planlagt. Da en DC-fan spurte Gunn på Threads om Supergirl var ferdig innspilt, svarte han "Ja, det har den."

Og da gjenstår "bare" redigering, spesialeffekter og annen etterproduksjon - noe som forhåpentligvis betyr at alt vil gå som planlagt. Vi trenger imidlertid ikke å vente til neste år for å se Milly Alcock som tittelhelten, for hun dukker også opp i Superman.

<social>https://www.threads.com/@jamesgunn/post/DJewpuUJw21</social>