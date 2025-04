Supergirl: Woman of Tomorrow har tilsynelatende et navnebytte

HQ

I juli i år er det premiere på Superman, som da den ble annonsert het Superman: Legacy. Og kanskje neste års Supergirl: Woman of Tomorrow vil gjennomgå samme type navneendring hvis vi skal tro et nylig utgitt bilde fra settet.

Skuespilleren David Krumholtz har annonsert via Instagram at han nå er ferdig med alle sine scener i filmen, og deler samtidig to bilder fra innspillingen. Begge er ganske meningsløse, men det andre inneholder likevel en del informasjon.

Det er et bilde av en stol som avslører det som sannsynligvis er filmens logo, og som potensielt indikerer at filmtittelen har gjennomgått samme behandling som Superman. Begge deler er selvsagt ubekreftet informasjon, men det virker likevel sannsynlig at riktig logo og tittel er brukt i et bilde som DC selvsagt har godkjent og vet vil bli distribuert over hele verden.

I så fall kan vi se frem til en tydelig tegneserieinspirert logo med retrodesign, samt den korte og konsise tittelen Supergirl, noe som betyr at "Woman of Tomorrow" (navnet på tegneserien den er basert på) er droppet.

Supergirl har premiere 26. juni neste år, og den opprinnelige tanken var at den skulle lanseres senere. Men DC-sjef James Gunn ble så imponert over manuset at han bestemte seg for å fremskynde prosjektet, som også har en gjesteopptreden av Jason Momoa i rollen som Lobo.