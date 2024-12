Supergirl: Woman of Tomorrow var ikke planlagt å bli den andre filmen i DCU

HQ

Creature Commandos er halvveis i sin periode på Max, og blir av mange sett på som starten på James Gunn og Peter Safrans nye DC-univers. Men for mange vil det ikke virkelig starte før sommeren 2025, når Superman kommer på kino.

Etter det kommer TV-serien Peacemaker tilbake for en andre sesong, etterfulgt av Supergirl: Woman of Tomorrow i 2026. Men at Supergirl skulle bli film nummer to var på ingen måte gitt, og Gunn hadde i utgangspunktet andre planer.

Til brasilianske Omelete forklarer han (oversatt med Bing) :

"Jeg visste ikke nødvendigvis at Supergirl ville bli den andre filmen vi skulle lage, men Ana skrev et utrolig godt manus, og så hyret vi en utrolig regissør, og vi kommer til å lage denne filmen etter Superman fordi han var det beste alternativet."

Det var faktisk andre filmer som kunne ha kommet i mellom, men Gunn sier at manuset talte for seg selv:

"Andre filmer ble skrevet, men de var ikke like gode som denne. Så la oss holde dette tempoet oppe. Alt må være bra. Kvalitet kommer først i alle prosjekter vi gjør. Og det er viktigere enn å fortelle en grandios megafortelling."

Milly Alcock skal spille hovedrollen som Kara Zor-El (Supergirl), og filmen skal regisseres av Craig Gillespie, med et manus av Ana Nogueira. Supergirl vil imidlertid dukke opp før filmen, noe som sannsynligvis betyr at hun vil dukke opp i enten Superman eller Peacemaker: Sesong 2.