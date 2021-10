SuperGroupies lanserer en Master Chief-inspirert kolleksjon av utstyr

HQ

Etter forsinkelser er 343 Industries endelig klare for å sende Halo Infinite ut i verden i desember. Og mens spillet forbereder seg til lanseringen har SuperGroupies inngått et samarbeid med Halo-merket for å sørge for at fansen er utstyrt for alle typer vær med denne nye kolleksjonen av Master Chief-inspirert utstyr.

Alt kommer i Halo-signaturfargene olivengrønt, svart og oransje, og kolleksjonen består av en klokke, en jakke, en lommebok og en sekk.

Klokken koster $240 og forventes å lansere i midten av mars neste år. Den er lagt av materialer som "etterligner robustheten til den ikoniske rustningen som ble brukt av Master Chief", og til og med har mange nikk til karakteren, inkludert en 117 på urskiven og UNSC-logoen på baksiden.

Jakken kommer i slutten av februar neste år og selges for $230. På samme måte som klokken inneholder denne en haug med Master Chief-referanser, og den kommer i tillegg med en avtagbar hette slik at du kan bruke jakken i den situasjonen som passer deg.

Sekken kommer også i slutten av februar og koster $150. Den vil inneholde en rekke lommer og rom, og skryter til og med av et originalt fôr designet av SuperGroupies som gjenspeiler Chief og Halo.

Sist av alt kommer lommeboken også i slutten av februar 2022 og selges for $110. Den bruker en todelt design og har teksturer som etterlikner Chief, i tillegg til fire kortspor og en glidelåsseksjon.

