Superhelt-taktikkspillet Capes lanseres 29. mai 2024.

Som avslørt i en ny trailer lanseres superhelt-taktikkspillet Capes 29. mai i år til PlayStation, Xbox, Nintendo Switch og PC.

Spillet kombinerer gameplayet fra titler som XCOM og Marvel's Midnight Suns med en ny og original verden som henter inspirasjon fra tegneserier som Days of Future Past, Watchmen og Astro City. Handlingen dreier seg om en verden der superskurkene vant. Tjue år senere er alle individer med superkrefter samlet sammen og fengslet, og det er opp til et nytt, sammensatt team av helter å sørge for skurkenes fall.

Capes kommer i to utgaver, standardversjonen og King City Edition. Begge lanseres samtidig, men sistnevnte kommer med ekstra innhold som flere helteopptredener, kunstbok og mer. Hvis Capes høres ut som noe for deg, kan du sjekke ut traileren nedenfor: