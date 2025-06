Superhelter (og superkrefter) er tilbake i Fortnite, inkludert James Gunns Superman

HQ

Etter en sesong med Star Wars-tema, som ble avsluttet med et live-arrangement der spillerne sprengte Dødsstjernen, er superheltene tilbake i Fortnite. Men denne gangen er det ikke noe Marvel-innhold: i stedet er det for det meste originale figurer ... med to DC-cameos: Robin og Supermann fra den nye filmen.

Til tross for Epic Games' sterke tilknytning til Disney, er DC Comics tilbake i Fortnite, inkludert den nye Superman fra Warner Bros. og James Gunn-filmen som slippes i juli. De er en del av Fortnite Chapter 6 sesong 3, kalt Super, som introduserer Supernova Academy for superhelter.

Spillerne vil kunne finne nye våpen som Killswitch Revolvers (doble revolvere), Bass Boost (skaper en lydbølge), Tracking Visor (viser fiendens plassering) og senere i sesongen, transformasjoner til et beist eller en flokk ravner. Battle Royale gir deg også en ny helterang, fra C til S+ i løpet av hver kamp, og du øker den ved å eliminere spillere eller håndlangere, slik at du kan låse opp de nevnte supervåpnene.

Når det gjelder Superman selv, vil han dukke opp som en spesiell belønning for Battle Pass i juli. Hvis du kjøper det i dag, vil du låse opp Robin.

Hvor lenge varer Fortnite 6 sesong 3? Dette kartet, med de nye superkreftene og Battle Pass, vil vare til 8. august.