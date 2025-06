Superman har det beste forhåndssalget av alle filmer i 2025 i USA

HQ

I går kveld ble det sluppet en ny trailer for Superman, som har premiere 11. juli, fylt med store monstre og episk action (sjekk den ut nedenfor hvis du ikke har sett den ennå).

Og det ser ut til at hypen er veldig god, ettersom Fandango, USAs største billettselger, kunngjør via Threads at Superman er "Fandango's best first-day ticket pre-seller of 2025". Dette får det til å høres ut som om Superman kanskje kan slå Marvels blockbuster Fantastic Four (som har premiere to uker senere) i billettsalg i det minste på åpningsdagen, men hvilken film som er best og vinner i det lange løp gjenstår å se.

Representanter for både DC og Marvel har imidlertid forsøkt å bagatellisere enhver rivalisering mellom filmene, og ser heller ut til å mene at de har potensial til å løfte hverandre.