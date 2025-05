Superman er over to timer

HQ

11. juli er det premiere på Superman, som også blir startskuddet for det nye DC-filmuniverset som Peter Safran og James Gunn har jobbet med i årevis. Nå, halvannen måned før premieren, ser det ut til at redigeringen og postproduksjonen er helt ferdig.

Internasjonale distributører har fått beskjed fra DC og Warner om at filmen er på totalt 122 minutter, eller to timer og to minutter. Det høres kanskje mye ut for en superheltfilm, men det gjør den faktisk litt kortere enn Zack Znyders Superman -filmer, som har ligget på mellom 143 og 151 minutter.