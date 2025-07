Superman får gamle DC-filmer til å skyte i været i strømming på HBO Max

HQ

Det snakkes mye om Superman for tiden, noe som kanskje ikke er overraskende med tanke på hvordan den for tiden dominerer på kino og også fungerer som startskuddet for det nye DC-filmuniverset. Alt snakket om Superman har nå resultert i en annen effekt, nemlig at Superman strømming på HBO Max har skutt i været.

Den største enkeltstående økningen er for dokumentarfilmen Super/Man, som forteller historien om den mest berømte Superman, skuespilleren Christopher Reeve. Han ble som kjent lam i en ulykke, og uke for uke har strømmingen av den vakre, men tragiske filmen økt med 1206 %. Tidligere Superman filmer har også hatt en enorm økning, og det samme har den første sesongen av Peacemaker (karakteren skimtes kort i Superman, og sesong to har premiere om en måned), som nesten doblet seertallene.

Har du sett noe DC-relatert på HBO Max den siste uken, og i så fall hva?