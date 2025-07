Superman får henge med Batman og Wonder Woman i en film

HQ

Det er faktisk bare én dag igjen til premieren på Superman på kino, som finner sted 11. juli. Flere andre superhelter vil dukke opp i filmen, ikke minst Guy Gardner (Green Lantern), Hawkgirl og Mister Terrific. Noen som likevel ikke vil dukke opp, er DC-legendene Batman og Wonder Woman.

Batmans status i DCU er for øyeblikket svært uklar, og når det gjelder Wonder Woman, ser det ut til at DC først nylig har begynt å jobbe med hennes fremtid. Betyr dette at DCs treenighetshelter ikke kommer til å møtes på det store lerretet?

Det er spørsmålet Superman-regissør og DC-filmsjef James Gunn ble spurt på en nylig rød løper-arrangement, og heldigvis svarte han bekreftende (via GeekTyrant) :

"Selvfølgelig, ja! Men ikke i den neste filmen."

Kort sagt, det kommer til å skje, men det ser ut til at vi må vente i hvert fall noen år før vi får se de største DC-karakterene sammen i en filmsammenheng.

Bilde laget med Bing AI.