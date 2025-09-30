Gamereactor

Superman

Superman fikk en flying start på HBO Max med 13 millioner visninger i løpet av de første 10 dagene

Dette er nok til å gjøre den til den største filmpremieren på streamingtjenesten siden Barbie i 2023.

HQ

Det var mye som hvilte på stakkars Supermanns skuldre da den selvtitulerte filmen hadde premiere 11. juli i år, som den første filmen fra det nye DCU. Men heldigvis gikk det bra, og filmen spilte inn hele 615,6 millioner dollar mot et budsjett på 225 millioner dollar og fikk generelt gode kritikker.

Den ble nylig lansert for strømming her hjemme, og det var tydeligvis noe folk hadde ventet på, for den fikk en flying start der også. Variety rapporterer nå at Superman har hatt de beste ti første dagene på HBO Max siden den store suksessen Barbie ble lansert i 2023. Og tilsynelatende forårsaket det en ringvirkning, ettersom dokumentaren Super/Man: The Christopher Reeve Story økte med 670 % i samme periode, mens andre Superman -filmer også opplevde en betydelig økning.

Kort sagt, det ser ut til å være stor interesse for oppfølgeren, Man of Tomorrow, som har premiere 9. juli 2027. Hvis du ikke har sett Superman ennå, er den tilgjengelig på HBO Max.

Superman

