Superman flyr forbi 600 millioner dollar

The Man of Steel fortsetter å fly høyere, og med over 600 millioner dollar i billettinntekter er filmen nå årets mest suksessrike superheltfilm. Milepælen ble nådd tidlig fredag morgen, etter at den torsdag stengte på 599,6 millioner dollar - 343,6 millioner dollar fra hjemmemarkedet og 256 millioner dollar internasjonalt.

Det er et kjærkomment moralsk løft for James Gunn, Peter Safran og deres reboot av DC etter Zack Snyders avgang og de mange floppene som fulgte - Black Adam, Blue Beetle og The Flash, for å nevne noen. Med David Corenswet i tittelrollen og Rachel Brosnahan som Lois Lane har Gunn levert en Superman som både publikum og kritikere har omfavnet - selv om filmen ikke helt har nådd de samme globale høydene som Man of Steel eller Batman v Superman, som begge har tjent mer penger.

For DC markerer Superman imidlertid en tydelig og avgjørende ny begynnelse, med ny visjon og energi. Suksessen er velfortjent.