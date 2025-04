Superman har en "12-minutters intervjuscene" mellom Lois og Clark

HQ

Til sommeren har filmen Superman premiere, og da får vi endelig se hvor godt David Corenswet legemliggjør den elskede karakteren som tidligere har blitt spilt av blant andre Christopher Reeve, Dean Cain og Henry Cavill. En viktig del av ham er hans kjærlighet til Lois Lane, noe som bidrar til å gjøre den overmektige superhelten mer menneskelig.

Derfor er kjemien mellom Superman og Lane ekstremt viktig, og i et intervju med Time forteller Gunn mer om sin versjon av Superman:

"Han begynner å bli vellykket (i begge jobbene) i den store, glitrende byen så langt hjemmefra. Han er vilt forelsket i en kvinne som ikke er så sikker på ham. Og han har fått noen overmenneskelige venner som liker ham, men som synes han er naiv. Alle disse nye elementene i livet hans har brakt ham litt ut av balanse, og mens han vakler, får vi se hvor han lander når det gjelder verdier og valg."

Heldigvis ser det ut til at kjemien med Lois Lane (her spilt av House of Cards og The Marvelous Mrs. Maisel -stjernen Rachel Brosnahan) er på plass, og Gunn forklarer hvordan han visste at han hadde funnet det rette matchet i castingen:

"Vi spilte inn den 12 minutter lange intervjuscenen med Lois og Clark. Det var 10 prosent av filmen på to dager. Og å se energien og magien mellom ham og Rachel var fantastisk, for ikke å snakke om hvor utrolig godt forberedt de begge var. Det var en enorm lettelse."

11. juli er det verdenspremiere på Superman, som også fungerer som det virkelige startskuddet for den nye DC Universe (som ble tjuvstartet i desember med den animerte Max -serien Creature Commandos).