Superman kommer digitalt den 15. august

Superman har fått sin digitale lanseringsdato, og det er mye tidligere enn du kanskje forventer. James Gunns første film i hans nye DCU fortsetter å håve inn penger på kino, og fra og med fredag får den en ny inntektsstrøm i form av digitale kjøpere.

Fra 15. august kan du ta med Superman hjem, ifølge Gunn. Forhåndsbestillinger er tilgjengelige nå, og filmen vil også forbli på kino hvis du vil sjekke den ut der. Warner Bros. har i det siste hatt et mønster med å slippe filmene sine digitalt utrolig kort tid etter den første kinopremieren, og det ser ut til at den planen fortsetter med Superman.

Etter å ha hatt premiere 11. juli, har det gått litt over en måned siden Superman var eksklusivt tilgjengelig på kino. Den har spilt inn imponerende 581 millioner dollar på den tiden, men det er usannsynlig at vi vil se dette tallet stige høyere nå som folk får muligheten til å se filmen hjemme i stedet.