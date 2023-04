Superman: Legacy har gått inn i førproduksjon

Det har knapt gått en måned siden James Gunn bekreftet at han skal regissere den første filmen i det nye DCEU, Superman: Legacy, så du kan trygt å si at prosjektet går raskt fremover.

HQ

For Gunn avslører nå at Superman: Legacy har gått inn i tidlig førproduksjon, så nå ville vært et godt tidspunkt å dele ideene dine for Kal El/Clark Kents nye drakt og slikt med ham.

Filmen skal imidlertid ikke komme før i 2025, og derfor bør vi nok ikke forvente å se hva de ender opp med på en god stund. Vi kan likevel regne med å som småtte begynne å høre rykter om hvem som er på audition for å spille den titulære karakteren ...