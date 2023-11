Superman: Legacy kaster sin Jimmy Olsen

HQ

Selv om så mange skuespillere allerede har signert for James Gunns Superman: Legacy, ser det ut til at castingfesten ennå ikke er over, for nå har filmen fått to nye medlemmer til birollebesetningen i Jimmy Olsen og Eve Teschmacher.

Jimmy Olsen, Daily Planets fotograf, vil bli spilt av Skyler Gisondo, som er mest kjent for sitt arbeid i Booksmart, Night at the Museum, Vacation med mer. Eve Teschmacher spilles av den portugisiske modellen Sara Sampaio. Teschmacher er ofte assistent for den intrigante Lex Luthor, som spilles av Nicholas Hoult.

Rollelisten til Superman: Legacy ser ut til å være godt utfylt på dette tidspunktet. Forhåpentligvis overfyller ikke Gunn filmen i et forsøk på å kickstarte DCU før den i det hele tatt har funnet sine føtter.

Takk, The Hollywood Reporter.