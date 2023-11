Superman: Legacy sin Lex Luthor skal visst spilles av Nicholas Hoult

HQ

I juni bekreftet James Gunn at David Corenswet og Rachel Brosnahan hadde fått rollene som Superman og Lois i hans første "nye DCU"-film: Superman: Legacy. Vi har sett flere relativt små roller bli besatt siden den gang, men en av de viktigste manglet fortsatt... helt til nå.

Vanligvis svært pålitelige Justin Kroll og Anthony D'Alessandro hos Deadline hevder at Nicholas Hoult (X-Men: Future Class, Mad Max: Fury Road, The Menu, Renfield m.fl.) har fått rollen som Lex Luthor i Superman: Legacy. Det er verdt å nevne at The Hollywood Reporters Aaron Couch rapporterer at Hoult fortsatt bare er i samtaler om å spille rollen.

Det gir imidlertid en viss mening, ettersom Hoult også var en av finalistene til å spille Superman, så det høres ut som om Gunn og gjengen virkelig liker ham.