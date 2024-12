Superman & Lois: Sesong 4

HQ

Ok, jeg vet det. Hvis du har lest innledningen, tenker du kanskje... store ord. Bare la meg sette det på det rene: Hvis du er en stor fan av Reeves eller Cavills Supermann, er du kanskje ikke enig i noe av det jeg kommer til å si. Noen av dere vil nikke gjenkjennende, noen vil trekke på skuldrene, og andre - vel, du får kanskje lyst til å kjefte på skjermen. Vær så snill, ikke kast bort pusten ennå... ikke før du har sett denne serien, i hvert fall. For jeg lover at denne versjonen klarer å holde sin egen stil. Så i dag skal vi dykke ned i hvorfor Superman & Lois har satt en ny standard for live-action Superman (og superhelthistorier). Og ja, det inkluderer hvorfor Tyler Hoechlins portrettering klarer å hevde seg ved siden av live-action-versjonene til Christopher Reeve og Henry Cavill. Jeg vet, det er en stor påstand. Men hold deg til meg - jeg skal forklare.

La oss ta det steg for steg, og begynne med slutten. Sesong 4 av Superman & Lois er avsluttet, og la meg fortelle dere at den ikke skuffet. Denne sesongen befestet serien som ikke bare en av de beste (om ikke den beste) i The CWs serieutvalg, men også som en serie som går utover typiske superheltprosjekter. Den klarte til og med å overgå glansdagene til Arrow og The Flash (og jeg elsket de seriene).

Hvordan? Fordi Superman & Lois ikke nøyer seg med å være nok en "kappekledd helt redder dagen"-serie. Det er en historie som handler like mye om mennesket Clark Kent som om legenden Supermann. Og i motsetning til serier som Arrow eller The Flash (jeg tror ikke jeg er den eneste som mener at disse to burde ha sluttet noen sesonger tidligere), er det ikke noe fyllstoff her - denne serien sluttet akkurat når og slik den måtte.

Dette er en annonse:

Denne siste sesongen av Superman & Lois har vært litt av en tur. Den har sine mangler - plottvalg som føles feil, budsjettbegrensninger som noen ganger er vanskelige å ignorere, og et par episoder som kanskje heller burde ha blitt liggende på klipperomsgulvet. Spesielt de første seks episodene føltes litt under kvaliteten på de tre foregående sesongene.

Til tross for alt dette har serien klart å holde det den lovet: å utforske Supermann på en måte som ikke har blitt gjort før. Og for meg må vendepunktet i hele sesongen være episode syv (jeg har faktisk snakket om den i detalj i et tidligere innlegg, som du kan sjekke ut her).

Dette er en annonse:

Greia med episode sju er at den traff annerledes. Den tok serien nøyaktig dit den hadde bygget seg opp fra starten av - akkurat dit den trengte å komme. Den tok den eldgamle kampen om Clark Kents dobbeltliv og zoomet inn på det som aldri før. Vi har alle sett Supermann sjonglere med identiteten sin, men denne episoden fikk det til å føles personlig, rått og tungt.

Den skrellet av lagene for å vise hvor mye denne hemmeligheten har kostet Clark, ikke bare ham selv, men også de rundt ham - Loïs, sønnene deres og til og med innbyggerne i byen som trodde de kjente ham. Aldri før har det vært så tydelig hvordan det har vært å beskytte denne sannheten, hvilke ofre som har blitt gjort, og hvilke relasjoner som har blitt anstrengt på grunn av den.

Det er en episode som handler om ærlighet og løgnens pris. I første sesong tar Clark Kent av seg brillene for at sønnene skal se dem (på bildet over). I sesong fire tar han dem av for at hele verden skal se (på bildet nedenfor). Og hvis jeg var i tvil om hvor sesongen var på vei og hva jeg syntes om den, så fjernet dette øyeblikket all tvil.

Scenen der Clark tar valget om å avsløre hemmeligheten sin, omgitt av ansiktene til menneskene han har beskyttet så lenge, var fantastisk. Og Tyler Hoechlin? Han eide det øyeblikket, og ga oss en av de beste portretteringene av Superman jeg har sett på skjermen. Det handlet ikke bare om å vise styrken hans, men også om å fremheve hans menneskelighet - hvordan mannen bak symbolet, Clark Kent, alltid var kjernen.

Nå som serien er over, er det lettere å se tilbake på denne sesongen og innse hvordan episode sju markerte et vendepunkt. Men hva med de tre siste episodene? Vel, uten å røpe for mye (jeg vil ikke røpe slutten, i tilfelle du ikke har sett den ennå), så bygger de siste episodene videre på dette øyeblikket og gjør det klart at dette ikke bare er nok en sesong - det er slutten på en epoke. Bokstavelig talt slutten (det er en ledetråd).

Vil Clark legge kappen på hylla, velge et roligere liv, eller vil serien ta en uventet retning? Som sagt, jeg vil ikke røpe noe, men det som er sikkert er at de tre siste episodene sementerte dette som et avgjørende øyeblikk, og minnet oss på at Clarks menneskelighet alltid var kjernen i alt (og det er en annen ledetråd).

Og det er det som virkelig skiller Superman & Lois fra mengden. Serien går lenger enn bare å portrettere Clark Kent som et ikon; den går dypt inn i hvem han er som person. Vi har sett Supermann-historier i flere tiår, men ingen har balansert heltemod og personlige utfordringer på samme måte som denne.

Den tar seg tid til å utforske Clarks forhold til Lois, briljant spilt av Elizabeth Tulloch, og til sønnene Jonathan og Jordan. Dette er ikke bare sidehistorier - de er vevd inn i selve hjertet av det som gjør Clark til et menneske.

Han er en superhelt, men han er også en far som prøver å navigere i de rotete, uforutsigbare utfordringene det er å oppdra tenåringer, samtidig som han må håndtere andre av livets ulykker, som Lois' kreftsykdom. Og som om ikke det er komplisert nok, må vi ikke glemme at han også må forholde seg til skurker som gjør ting enda vanskeligere: For skurkene i serien er ikke bare endimensjonale karakterer de heller.

Denne sesongens antagonist (Michael Cudlitz' Lex Luthor) var ikke en helt vanlig skurk med en metaforisk bart. Han var mannen som skapte monstrøsiteten kjent som Doomsday, som du har sett på bildene ovenfor, intet mindre. Han hadde reelle motivasjoner, drev historien fremover og utfordret Clark på nye måter. Og hver eneste karakter - god, ond, stygg eller et sted midt imellom - føles fullt utviklet.

Så hvorfor synes jeg Hoechlin er den beste live-action-Superman? Det er ikke fordi han er den sterkeste eller den som ser mest ikonisk ut (selv om han ser ganske flott ut i drakten). Det er på grunn av hvordan han får deg til å tro at Clark Kent og Supermann er én og samme person. Samspillet hans - enten han har en hjertelig samtale med Lois, veileder sønnene sine eller står sterk foran verden - er gjennomsyret av oppriktighet. Han spiller ikke bare skuespill; han er Supermann.

Et øyeblikk som skiller seg ut? Å se ham takle familieplikter. Ja, han redder verden hver dag, men ingenting får ham ned på jorden som når han prøver å gi sønnene sine råd eller håndterer familiedrama. I disse øyeblikkene ser du ikke en superhelt; du ser en far som gjør sitt beste (og av og til mislykkes), akkurat som resten av oss.

Men uansett hva som skjer, fortsetter han å gjøre sitt beste for familien sin (og for verden). Det er det å være Supermann betyr. Noen ganger er du ikke Supermann med stor S. Noen ganger har du ikke kappe. Du er kanskje ikke den beste, men du gjør ditt beste. Og det er det denne Clark Kent gjør gang på gang. Helt til slutten.

I en tid der superhelter er overalt, er det ikke bare superstyrken eller de prangende kampene som gjør at de skiller seg ut - det er deres menneskelighet. Superman & Lois forstår dette. De forstår at Supermann er på sitt beste når han ikke bare er en uangripelig helt, men en helt man kan relatere seg til. Og Tyler Hoechlins portrett treffer midt i blinken, med en balanse mellom kraft og menneskelighet, håp og sårbarhet.

Så er han den beste live-action-Superman vi har hatt? For meg er han det. Selv om tidligere versjoner har sin sjarm og nostalgi, viser Superman & Lois oss at den mest overbevisende helten ikke er den som er feilfri, men den som er gjenkjennelig, som er ufullkommen og gjør sitt beste i en ufullkommen verden. Og det, mine venner, er det som gjør denne serien - og denne mannen som kalles Clark Kent - virkelig super.