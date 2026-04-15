Superman: Man of Tomorrow starter innspillingen neste uke

HQ

Selv om 2026 har vært stille på DC-fronten så langt, er det mange tegn som tyder på at det kommer til å bli et flott år. I juni er det premiere på Supergirl, i august lanseres TV-serien Lanterns, og i oktober kommer skrekkfilmen Clayface på kino. Men faktum er at neste år også tegner til å bli et godt år, med blant annet Supermann tilbake i Man of Tomorrow.

Manuset har vært ferdig en stund, og vi vet at Lars Eidinger spiller filmens hovedantagonist, Brainiac, som vil tvinge fiendene Lex Luthor og Supermann til å samarbeide. I forbindelse med den pågående CinemaCon har det nå blitt annonsert at produksjonen har kommet så langt at det faktisk er på tide å begynne å filme.

Kameraene vil altså begynne å rulle allerede i neste uke, og med det vil sannsynligvis de første lekkasjene begynne å dukke opp på nettet. Man of Tomorrow skal ha kinopremiere 9. juli 2027, og ifølge flere rapporter vil Aaron Pierres Green Lantern dukke opp i filmen, og ryktene sier at han vil få selskap av Wonder Woman.