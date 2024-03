Superman scener til den kommende filmen spilt inn i Norge

HQ

Det er bare en uke siden vi meldte at James Gunn og filmteamet hans har startet innspillingen av den kommende filmen Superman, tidligere kjent som Superman: Legacy. Nå, noen dager senere, har teamet forflyttet seg til Norge, hvor det er spilt inn scener av Superman som besøker Fortress of Solitude.

I et intervju med Svalbardposten (oversatt av Gamereactor) forklarer DC-sjef og regissør James Gunn hvorfor denne avsidesliggende norske øygruppen ble valgt:

"Vi filmet de første scenene, som er når Superman rømmer til isfestningen. Vi ville ha et sted som var vakkert og som føltes som å være midt i Arktis, så vi så på flere steder rundt om i verden. Men det var mange ting som gjorde at vi valgte Svalbard fremfor de andre stedene. For det første er det den naturlige skjønnheten. Men også det faktum at du finner et variert landskap her som du ikke finner noe annet sted. Naturen gir en spesiell følelse."

Ut fra to bilder fra settet Superman som ble delt på X (som viser tre enorme vifter) kan vi nok forvente oss scener i en eller annen form for snøstorm i filmen, som har premiere i juli neste år.