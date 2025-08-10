Superman sikter mot 350 millioner dollar og blir en del av USAs topp 100 gjennom tidene

HQ

Etter en måned på kino kan James Gunns Superman nå smykke seg med tittelen som en av de 100 mest innbringende filmene noensinne på det amerikanske markedet. Dette betyr også at Deadpool 2, med sine 324 millioner dollar, har blitt skjøvet ut av listen. Hvis de nåværende prognosene holder, forventes Superman å ende med mer enn 350 millioner dollar på hjemmemarkedet før alt er sagt og gjort.

Det er en flying start for James Gunn, og spørsmålet er nå om den neste bølgen av DCU-filmer kan opprettholde dette momentumet og også oversette det til bredere internasjonal suksess. For selv om Superman gjør det eksepsjonelt bra i USA, ligger den fortsatt bak Zack Snyders Man of Steel på den globale fronten. Så langt har Superman spilt inn over 560 millioner dollar på verdensbasis, et tall analytikere forventer vil overgå 600 millioner dollar når helgens tall er talt opp senere i kveld.

Vel fortjent? Hva synes du, er Superman: den nye starten DC har ventet på?