Superman Skuespilleren David Corenswets første filmforelskelse er svært gjenkjennelig

Vi vet alle at David Corenswet er en fan av Star Wars, kanskje enda mer enn han er en fan av tegneserier og superhelter. Den nåværende Superman -skuespilleren har ved flere anledninger uttalt at han gjerne vil spille en jedi en dag, og det ser ut til at denne kjærligheten til Star Wars ble født veldig tidlig.

Den definerte til og med hans kjendisforelskelser. I en samtale med Everyman nylig ble Corenswet spurt om hvem hans første filmforelskelse var, og han svarte "Natalie Portman i Star Wars-prequels" uten å nøle.

Padme Amidala gjorde krav på mange hjerter sammen med Anakin Skywalkers da hun først dukket opp, og det er derfor vanskelig å argumentere mot Corenswets valg. Rachel Brosnahan, som spiller Lois Lane i Superman, hadde også et meget solid valg som sin forelskelse i Colin Firth.

