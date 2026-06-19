Superman: « Stranger » vil utforske «Man of Steel»s tidlige år gjennom tegneserienes «Golden Age»-visuelle språk

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DC har kunngjort at de snart vil by på en ganske frisk vinkling på «Man of Steel», da «Superman: The Stranger» vil bringe en helt ny historie, inspirert av det visuelle språket fra tegneserienes gullalder.

Denne Superman-fortellingen, skrevet og illustrert av Wes Craig, vil utspille seg i en art deco-inspirert versjon av Metropolis i 1938, og vil skildre Supermans tidlige dager som forbryterbekjemper. Vi får møte en helt vanlig Clark Kent mens han går om sine daglige gjøremål, men også den ikoniske «Man of Steel», som begynner å vakle når han innser at hans heltedåder verken hindrer de rike i å bli rikere eller bidrar til å løfte de fattige ut av fattigdom.

Den fullstendige synopsen legger til: «I *Superman: The Stranger* vil leserne følge Superman helt i begynnelsen av hans reise. Om dagen gjør Clark Kent det han kan for å få endene til å møtes i den travle byen Metropolis, men når solen går ned, kaster han seg ut i kampen for å holde byens gater trygge. Som Superman kjemper Clark for en bedre fremtid, men han føler at han ikke klarer å få til noen forandring. De rike blir stadig rikere, og de fattige sliter med å overleve. Kan Superman virkelig redde de undertrykte?»

«Superman: The Stranger» er planlagt som en serie på seks utgaver og har premiere 2. september, med DC Black Label som utgiver.

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