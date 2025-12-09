Superman var den mest populære filmen på IMDB i 2025

HQ

Det var mye som sto på spill for Superman, som var filmen som sparket i gang det nye DCU fra DC-filmsjefene Peter Safran og James Gunn. Heldigvis ser det ut til å ha gått bra, med positive anmeldelser fra både kritikere og publikum, og et billettsalg som overgikk Marvel-filmene som ble lansert i år.

Dette fikk Warner til raskt å bestille en oppfølger i form av Man of Tomorrow, som får premiere i juli 2027, bare to år og én måned etter Superman. Nå har vi fått ytterligere bevis på hvor populær Supermanns tilbakekomst har vært.

Filmnettstedet IMDB har avslørt de ti mest populære filmene på nettstedet i år, basert på sidevisninger og søk - og på førsteplass finner vi Superman. Og ikke nok med det: Superman selv, David Corenswet, ligger på niendeplass på listen over årets mest populære skuespillere (listen toppes av Isabella Merced, som i tillegg til The Last of Us: Season 2 også var med i... Superman, blant andre prosjekter)

Warner hadde et godt år på kino totalt sett, med fire filmer på topp 10, men som vi rapporterte i forrige uke ser det nå ut til at de er solgt til Netflix, med mindre det kommer noen store overraskelser. Hvordan dette vil påvirke selskapet gjenstår å se.

Her er hele listen: