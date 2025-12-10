Superman x Spider-Man-tegneserieforsider avduket

HQ

Det er få superhelter som er mer berømte enn Spider-Man og Superman, og derfor bringer DC og Marvel de to sammen i en ny serie med tegneserier som starter i mars 2026. Nå har vi fått omslagene til disse utgavene, der våre vennligste superhelter vil bekjempe kriminalitet sammen.

I tillegg til historiene rundt Supermann og Spider-Man vil det også være mini-team-up-historier med andre figurer. Disse inkluderer sammenkoblingen av: Mary Jane og Lois Lane, Jimmy Olsen og Carnage, Superboy og Spider-Man 2099, Power Girl og Punisher, Superboy Prime og Black Suit Spider-Man, samt Daily Planet og Daily Bugle.

Vi er ikke sikre på hvilke trusler Spidey og Supes vil stå overfor i mars, men hvis det krever et samarbeid mellom de to, kan vi tenke oss at det er en ganske alvorlig affære. På et av omslaget ser vi dem kjempe mot Lex Luthor og Green Goblin, noe som kan bli et episk skurke-team-up i seg selv.

