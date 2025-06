Supermann får en klassisk tegneserieinkarnasjon i Fortnite

HQ

Vi har allerede rapportert om Supermans gjesteopptreden i Fortnite der han dukket opp under kapittel 6 - sesong 3. Dette er selvfølgelig David Corenswets tolkning av karakteren, rett fra filmen som har premiere neste måned, men nå påpeker Gamespot at gårsdagens oppdatering også la til et alternativ som Superman-fans vil elske.

Denne kalles Pen & Ink, og hvis du sjekker ut bildet nedenfor, blir det raskt åpenbart hvorfor. Denne figuren er modellert etter Supermann som dukket opp i tegneseriene fra 1940-tallet, og det blir ikke mye mer klassisk enn det.

Hvis du vil låse opp Pen & Ink, kan du gjøre det fra 11. juli, samme dag som Superman har kinopremiere.