Supermann og Lois' Clark Kent tar endelig av seg brillene

I et forbløffende øyeblikk for DC-fansen snudde den syvende episoden av Superman and Lois' siste sesong opp ned på seernes verden. Med premiere 11. november 2024 på The CW, avslørte Clark Kent (spilt av Tyler Hoechlin) i episoden med den treffende tittelen A Regular Guy sin største hemmelighet: han er faktisk Man of Steel selv. Ja, du leste riktig - Smallvilles best bevarte hemmelighet er avslørt, og den treffer byen som et vindkast med superkrefter.

Denne sesongen har kastet forsiktighet til vinden, og omfavnet ville vendinger på vei mot seriens avslutning. Og hvorfor ikke? Når Supermann blir liggende med ansiktet ned av Doomsday på torget i byen, begynner folk tross alt å snakke. For ikke å nevne at Emmitt Pergande - byens nyeste antagonist og innehaver av "Most Likely to Stir the Pot"-prisen - gjorde alt for å avsløre Clarks sanne identitet, bortsett fra å skrive "Clark = Supermann" på himmelen.

Regissert av Gregory Smith og skrevet med teft av Katie Aldrin og George Kitson, A Regular Guy viste det ultimate "come-clean"-øyeblikket. Da Lex Luthor (en perfekt utspekulert Michael Cudlitz) orkestrerte en offentlig avsløring, måtte Clark droppe dobbeltlivet. Ingen flere raske bytter i telefonkiosker eller praktiske "jeg var bare ute etter melk"-unnskyldninger. I en emosjonell sending fra Kent-hjemmet tok Clark - flankert av sin alltid støttende Lois Lane (Elizabeth Tulloch) og sønnene Jonathan (Michael Bishop) og Jordan (Alex Garfin) - av seg de ikoniske brillene som lurte alle (innrøm det, du falt også for det).

Denne avgjørende avsløringen er ikke bare en TV-premiere; det er et nikk til tegneseriehistorier som våget å utforske konsekvensene av ærlighet. Episoden balanserte spenning med ekte hjerte, og ble avsluttet med en gripende, urolig ro mens byfolket i Smallville tok dobbeltgrep på sin beskjedne nabo som nå er kjent som jordens største helt.

Men nå er det virkelige spørsmålet ikke bare "Hva blir det neste?", men "Kan Smallville håndtere det?" Nå som Supermanns identitet er kjent, kan skurker fra Metropolis til Phantom Zone like gjerne stille inn GPS-en på Kansas. Og hva med Kent-guttene? Er det deres tur til å ta på seg drakten og tre ut av superfarens skygge?

Mens Superman and Lois fortsetter sin flukt mot seriefinalen, sørger denne bomben for at hver episode er et must å se. Fortsett å se på og forbered deg på nedfallet - for én ting er sikkert: Clark Kents liv er ikke lenger bare en vanlig fyrs historie.

Følg med når vi i løpet av de kommende ukene kommer med en grundig analyse av sesong 4 og reisen til Superman and Lois, som nærmer seg den store finalen den 2. desember.