Supermann og Spider-Man kolliderer for å utvide DC og Marvels felles utgivelsesplaner

Det er slett ikke uvanlig at Marvel og DC krysser hverandre i tegneserier, og nylig kolliderte Deadpool og Batman. Dette er også noe som tydeligvis er vellykket for begge parter, ettersom det vil fortsette å skje i 2026, med en enorm crossover som vil feire at det er 50 år siden disse to heltene, uten tvil de mest berømte av dem alle, møttes.

Det har blitt avslørt at Superman og Spider-Man vil kollidere som en del av et forsøk på å markere 50 år siden Superman vs. The Amazing Spider-Man ble trykt. Denne moderne kollisjonen vil inkludere opptrykk av den berømte serien og vil også inneholde "originale crossover-tegneserier" også.

Det starter i januar med opptrykk av de to Treasury Editions av de originale tegneseriene, og det vil så bli fulgt opp av "two brand new crossover comic books" i løpet av våren. Den første kommer på Superman/Spider-Man #1 i mars og den andre på Spider-Man/Superman #1 i april. Hvem som står bak de to tegneseriene, er ennå ikke avslørt.

