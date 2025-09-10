Supermann redder Minecraft i ny DLC

HQ

Som vi alle vet, betyr store filmutgivelser vanligvis gjesteopptredener i ulike videospill, og sommerens hit Superman er ikke noe unntak. Nå har den offisielle Minecraft -kontoen på Instagram avslørt at det er på tide med en Superman -utvidelse, samtidig som den deler flere Classic Superman -omslag gjenskapt i Minecrafts design.

Det ser ut til å være ganske ambisiøst designet og lar deg fly rundt på Metropolis og til og med besøke Fortress of Solitude. Og det er spekket med figurer fra filmen, som fan-favorittene Green Lantern og Mister Terrific (ja, det inkluderer også Krypto ). Du vil selvfølgelig også kunne bruke Supermanns evner, og i pressemeldingen kan vi lese :

"I denne DLC-en åpner Lex Luthor et herberge for bortkomne valper, og gir dem mat, husly og kjærlighet. HA! Selvfølgelig er det ikke det han gjør. Nei, nei, nei, nei, han gjør onde ting, som vanlig.

"Mer spesifikt, han iscenesetter en svært urovekkende plan, kanskje hans mest urovekkende plan hittil (og det er ikke en valp i sikte). Men Lex er ikke dum, han vet at Supermann stadig forpurrer planene hans, så for å holde den kappekledde hevneren (deg) opptatt, lager han bråk i Metropolis slik at han kan jobbe i fred.

"For å løse mysteriet og redde Metropolis må du suse gjennom luften, slå, stråle og fryse fiendene dine, løse gåter, og hvis du trenger hjelp, kan du alltid spørre Daily Planets uredde reporter Lois Lane."

Sjekk ut videoen nedenfor for en presentasjon av hva Superman's DLC har å tilby Minecraft fans.