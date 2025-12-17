Supermann tar opp kampen mot Homelander i variantomslaget til DC K.O.: Boss Battle #1

HQ

I tilfelle du skulle ha gått glipp av et triks, er Homelander en ond versjon av det fyrtårnet av godhet og håp som Supermann er ment å være. Vi har sett mange onde Supermann-varianter og figurer basert på verdens mest berømte helt - DC har til og med skapt sin egen - men få er mer kjent enn Homelander.

Snart får vi se den ultimate helten og den ultimate skurken møtes i den kommende DC K.O.: Boss Battle-serien av tegneserier. Etter DCs K.O.-serie, der heltene måtte kjempe på arenaen for å stoppe Darkseid og krone en kong Omega, drar tegneseriefavorittene våre til andre universer for å bygge opp mer Omega-energi.

Sub-Zero, Annabelle og Homelander er noen av mesterne fra andre verdener de må møte i denne serien, og variantomslaget til det første nummeret viser Homelander som sprenger Supes med laserøyne. Tegningene er designet av Darick Robertson, og du kan sjekke ut det første nummeret når det lanseres den 26. april neste år.

