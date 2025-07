Supermanns hund øker søk etter redningshunder med hele 513 %.

HQ

Selv om vi har sett Krypto før, både i filmer og TV-serier, har han ikke hatt en fremtredende rolle i noen av de store Superman filmene. Det endret seg med den nye Superman, som hadde premiere for en uke siden.

Regissør (og DC-filmsjef) James Gunn har ikke lagt skjul på at hans versjon av Krypto er basert på hans egen omplasseringshund Ozu, og han har beskrevet bikkja som det rene kaos. Dette har tydeligvis falt i god jord hos publikum, for nå avslører Gunn, med Woofz som kilde, at Google-søkene etter "adoptere en hund i nærheten av meg" økte med hele +513 % etter premieren.

Selv om ikke alle omplasserte hunder ender opp i et godt hjem, betyr dette forhåpentligvis at mange gjør det, og at et stort antall gode boi får et bedre liv takket være Supermanns firbeinte venn