Supermassive Games i trøbbel: Oppsigelser og "prosjektomorganisering" på gang

I dag har definitivt vært en forferdelig dag for mange som jobber i spillstudioer. For bare noen minutter siden meldte vi om nedleggelsen av spillutviklingsavdelingen hos Die Gute Fabrik og oppsigelsene av de ansatte, og nå melder et annet stort studio, Supermassive Games, om en komplisert situasjon.

I en uttalelse på sosiale medier kunngjorde skaperne av titler som Until Dawn, The Quarry og skrekkantologiserien The Dark Pictures en intern omorganisering, som i første omgang vil føre til oppsigelser av noen av de ansatte.

Det er ikke offentliggjort hvor mange som mister jobben, men studioet sier at de må omorganisere utviklingsplanene sine for å forbli et levedyktig selskap.

Until Dawn har blitt hyllet av kritikerne som en av de beste titlene på PS4, og kommer snart i en remastret versjon for den nåværende generasjonen. Vi har intervjuet regissør Will Byles om utviklingen av denne tittelen, som har hatt stor innvirkning på studioet og skrekksjangeren siden den gang. Intervjuet er litt gammelt, men du kan se det i sin helhet nedenfor.