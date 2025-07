Supermassive Games kunngjør permitteringer av 36 ansatte og forsinker utgivelsen av Directive 8020 til 2026

HQ

I disse dager, med avslutningen av regnskapskvartalet for mange studioer og selskaper, har det vært fornyet snakk om permitteringer i videospillindustrien. Et av studioene som har kunngjort nedskjæringer i staben, er Supermassive Games, skaperne av Until Dawn (PS4-originalen) og The Dark Pictures Anthology, hvis neste prosjekt er Directive 8020, som foregår i verdensrommet.

Det ser ut til at denne nedbemanningen også har påvirket spillets utvikling, og Directive 8020, som opprinnelig skulle komme ut i høst, er nå planlagt utgitt i første halvdel av 2026.

Spillbransjen er fortsatt et utfordrende miljø i stadig utvikling. Etter hvert som vi tilpasser teamstrukturen vår for å tilpasse oss disse endringene, har vi vært nødt til å ta den vanskelige beslutningen om å starte en oppsigelsesprosess der vi forventer å miste opptil 36 av våre kolleger.

Vi har ikke tatt lett på denne beslutningen, og vi vet at dette kommer til å bli en utrolig vanskelig tid for alle. Vår absolutte prioritet vil være å tilby full støtte til alle de berørte.

Vi har fortsatt fokus på våre kommende prosjekter, og vi har besluttet å flytte lanseringen av Directive 8020 til første halvdel av 2026. Responsen på spillet så langt har vært fantastisk, og denne ekstra tiden vil hjelpe oss med å levere den aller beste opplevelsen for fansen vår. Vi er dypt takknemlige for tålmodigheten og støtten fra samfunnet vårt.

Det har ingen innvirkning på utviklingen av Little Nightmares III.

Vi håper at de berørte vil finne en ny stilling et annet sted så snart som mulig.