Supermassive Games lanserer en serie med The Dark Pictures-merchandise

Supermassive Games har lansert en ny serie med merchandise inspirert av de fire spillene som er knyttet til Dark Pictures Anthology. De er: Man of Medan, Little Hope, House of Ashes og The Devil in Me.

Designene i Supermassive merchandise-butikken er inspirert av karakterer, nøkkeløyeblikk, bilder og mer fra skrekkspillene, og er kun tilgjengelig på den offisielle nettsiden. For å feire lanseringen av butikken vil de første 50 bestillingene få en gratis gavepakke.

T-skjorter, hettegensere, plakater og klistremerker er tilgjengelige i butikken, sammen med et diorama av kuratoren. Disse dioramaene er dessverre allerede utsolgt, men det er fortsatt mange andre ting å sjekke ut i butikken hvis du vil ha en påminnelse om en skremmende spillopplevelse.

