Supermassive Games lanserer en serie med The Dark Pictures-merchandise
Feir alle de fire spillene i antologien med en ny serie med skjorter, plakater og mer.
Supermassive Games har lansert en ny serie med merchandise inspirert av de fire spillene som er knyttet til Dark Pictures Anthology. De er: Man of Medan, Little Hope, House of Ashes og The Devil in Me.
Designene i Supermassive merchandise-butikken er inspirert av karakterer, nøkkeløyeblikk, bilder og mer fra skrekkspillene, og er kun tilgjengelig på den offisielle nettsiden. For å feire lanseringen av butikken vil de første 50 bestillingene få en gratis gavepakke.
T-skjorter, hettegensere, plakater og klistremerker er tilgjengelige i butikken, sammen med et diorama av kuratoren. Disse dioramaene er dessverre allerede utsolgt, men det er fortsatt mange andre ting å sjekke ut i butikken hvis du vil ha en påminnelse om en skremmende spillopplevelse.