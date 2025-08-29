Gamereactor

  •   Norsk

Medlemsinnlogging
Gamereactor
lifestyle
The Dark Pictures: The Devil in Me

Supermassive Games lanserer en serie med The Dark Pictures-merchandise

Feir alle de fire spillene i antologien med en ny serie med skjorter, plakater og mer.

Abonner på vårt nyhetsbrev her!

* Påkrevd felt
HQ

Supermassive Games har lansert en ny serie med merchandise inspirert av de fire spillene som er knyttet til Dark Pictures Anthology. De er: Man of Medan, Little Hope, House of Ashes og The Devil in Me.

Designene i Supermassive merchandise-butikken er inspirert av karakterer, nøkkeløyeblikk, bilder og mer fra skrekkspillene, og er kun tilgjengelig på den offisielle nettsiden. For å feire lanseringen av butikken vil de første 50 bestillingene få en gratis gavepakke.

T-skjorter, hettegensere, plakater og klistremerker er tilgjengelige i butikken, sammen med et diorama av kuratoren. Disse dioramaene er dessverre allerede utsolgt, men det er fortsatt mange andre ting å sjekke ut i butikken hvis du vil ha en påminnelse om en skremmende spillopplevelse.

The Dark Pictures: The Devil in Me
Dette er en annonse:

Relaterte tekster

0
The Dark Pictures: The Devil in MeScore

The Dark Pictures: The Devil in Me
ANMELDELSE. Skrevet av Peter Alexander Holthe

Selv om halloween er over er det fortsatt mørketid en god stund til og perfekt stemning for skrekkspill. Peter har lagt pleddet godt rundt seg, skrudd av lysene og benket seg foran det siste spillet fra The Dark Pictures Anthology, The Devil In Me.



Loading next content