Supermassive Games ønsker å samarbeide med Samara Weaving om et skrekkspill

Supermassive Games har en evne til å jobbe med Hollywood-talenter som få andre studioer. Fra Until Dawns stjernespekkede rollebesetning har de klart å sjarmere de beste fra TV og film til å være en del av de oppslukende skrekkopplevelsene de skaper som en del av The Dark Pictures. Lashana Lynch skal for eksempel spille hovedrollen i den kommende Directive 8020.

Da vi fikk sjansen til å sette oss ned med Directive 8020s kreative direktør Will Doyle og utøvende produsent Dan McDonald på Gamescom, kunne vi ikke motstå å spørre om hvem utviklerne gjerne vil jobbe med neste gang. Vi kunne selvfølgelig ha brukt timevis på å nevne navn, men Doyle nevnte en interessant skuespillerinne han gjerne vil jobbe med.

"Jeg er alltid interessert i folk som er i skrekk for øyeblikket, slags scream queens er en stor ting," sa Doyle. "Det finnes mange. Jeg mener, Samara Weaving ville vært fantastisk, men det er bare så mange."

"Vi har noen fantastiske eksempler på folk som har kommet til oss", la McDonald til om tidligere erfaringer med å jobbe med Hollywood-talenter. "Virkelig store talenter har kommet til oss, og det har bare ikke passet sammen, du vet, gjennom pandemien for noen år siden og slike ting. Men det er en fantastisk følelse å bli kontaktet av et topptalent fra Hollywood. Og vi følger dem alle. Du vet, vi har, du vet, vi vet hva Rami gjør."

Med tanke på talentene Supermassive har jobbet med tidligere, og det kaliberet studioet er kjent for, håper vi at Samara Weaving ville tatt telefonen hvis de ringte. Doyle og McDonald nevnte også hennes far Hugo Weaving som en stor fangst, også. Hvis du vil sjekke ut flere detaljer om Directive 8020, kan du finne hele intervjuet vårt nedenfor, og vår forhåndsvisning av spillet er her.