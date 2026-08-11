Supermassive Games sier opp opptil 75 ansatte

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Etter lanseringen av « Directive 8020 tidligere i år har utvikleren Supermassive Games, som også er kjent som skaperen av «Until Dawn», «The Quarry», «Little Nightmares 3» og de andre titlene i «The Dark Pictures»-serien, kunngjort planer om å si opp opptil 75 av sine ansatte.

Som bekreftet i en kort uttalelse på sosiale medier, får vi vite «dette er et nødvendig skritt for å sikre selskapets bærekraft.»

Supermassive gir ikke mange detaljer, men den britiske utvikleren avsluttet med å forklare: «Vi vet at dette vil bli en utrolig vanskelig tid for alle, og vår prioritet gjennom hele prosessen vil være å gi støtte til alle de som blir berørt.»

Når det gjelder hva Supermassive Games jobber med nå etter lanseringen av « Directive 8020, har studioet foreløpig ikke annonsert noen nye titler, men vi antar at flere «The Dark Pictures»-historier er på vei, ettersom « Directive 8020 i noen grad regnes som starten på den andre sesongen av skrekk-sagaen. Det vi ellers vet, er at dette er den andre runden med nedbemanninger som har rammet selskapet i løpet av « Directive 8020-æraen, som også nylig så at utviklerens administrerende direktør forlot selskapet tidligere i år.