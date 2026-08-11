Gamereactor

  •   Norsk

Medlemsinnlogging
Gamereactor
nyheter
Directive 8020

Supermassive Games sier opp opptil 75 ansatte

Skaperne av « Directive 8020 gjør dette i et forsøk på å «sikre selskapets bærekraft».

Abonner på vårt nyhetsbrev her!

* Påkrevd felt
HQ

Etter lanseringen av « Directive 8020 tidligere i år har utvikleren Supermassive Games, som også er kjent som skaperen av «Until Dawn», «The Quarry», «Little Nightmares 3» og de andre titlene i «The Dark Pictures»-serien, kunngjort planer om å si opp opptil 75 av sine ansatte.

Som bekreftet i en kort uttalelse på sosiale medier, får vi vite «dette er et nødvendig skritt for å sikre selskapets bærekraft.»

Supermassive gir ikke mange detaljer, men den britiske utvikleren avsluttet med å forklare: «Vi vet at dette vil bli en utrolig vanskelig tid for alle, og vår prioritet gjennom hele prosessen vil være å gi støtte til alle de som blir berørt.»

Når det gjelder hva Supermassive Games jobber med nå etter lanseringen av « Directive 8020, har studioet foreløpig ikke annonsert noen nye titler, men vi antar at flere «The Dark Pictures»-historier er på vei, ettersom « Directive 8020 i noen grad regnes som starten på den andre sesongen av skrekk-sagaen. Det vi ellers vet, er at dette er den andre runden med nedbemanninger som har rammet selskapet i løpet av « Directive 8020-æraen, som også nylig så at utviklerens administrerende direktør forlot selskapet tidligere i år.

Directive 8020

Relaterte tekster

0
Directive 8020Score

Directive 8020
ANMELDELSE. Skrevet av Jonathan Sørensen

Supermassive setter alle kluter til med Directive 8020, som peker ut veien videre for den tvilsomme arven etter The Dark Pictures.



Loading next content