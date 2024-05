Supermassive Games viser mer av The Casting of Frank Stone

I løpet av årene Dead by Daylight har eksistert, har bakgrunnshistorien vokst betraktelig, og en rekke karakterer har blitt lagt til for å utvide spillverdenen. Vi fikk til og med en datingsimulator der spillerne fikk romanse med ulike mordere i form av Hooked on You: A Dead by Daylight Dating Sim. Riktignok ikke kanon, men likevel.

Supermassive Games, kjent for tunge historiefokuserte spill som Until Dawn og The Quarry, jobber for tiden hardt med å utvide universet som Dead by Daylight utspiller seg i.

The Casting of Frank Stone er et kommende spill fra Supermassive Games som antageligvis vil være likt deres tidligere titler, men som foregår i samme univers som Dead by Daylight.

Vi har allerede sett en teaser fra spillet, og de siste ukene har de sluppet lydopptak fra spillet, noe som tyder på at teamet gjør seg klare til å vise det frem mer veldig snart. I forbindelse med at Dungeons & Dragons blir neste kapittel i Dead by Daylight, ble det også sluppet et bilde og en spilltrailer fra The Casting of Frank Stone som viser frem tittelens hovedpersoner. Du finner begge nedenfor.