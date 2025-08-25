Supermassive Games viser sin fremgang med The Dark Pictures: Directive 8020

HQ

2025 har ikke vært et lett år for Supermassive Games, som har hatt store permitteringer i teamet som har utsatt starten på den nye fasen av The Dark Pictures-antologiprosjektet, Directive 8020, til andre kvartal 2026.

Men spesialistene på fortellinger og skrekkeventyr har ikke tenkt å la seg skremme av utfordringen eller gi opp noe som helst, og nå viser de sine tekniske muskler med de første 13 minuttene av Directive 8020.

Ikke bare viser spillet studioets vanlige kvalitet på mellomsekvenser, men de har også perfekt fanget den undertrykkende følelsen av romterror, der det ikke bare er merkelige fremmede skapninger å frykte, det er den visse død bare en krystall eller noen centimeter metall unna.

Ta en titt på denne nye forhåndsvisningen av The Dark Pictures: Directive 8020 nedenfor, og vi kommer til å dele inntrykkene våre fra vår nylige forhåndsvisning på Gamescom 2025 veldig snart.