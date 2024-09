Supermassive om hvordan de skaper Little Nightmares 3s skumle fiender: "Alt starter med barndomsfrykt"

HQ

Vi publiserte nylig en fullskala forhåndsvisning av Little Nightmares 3, der vi fordypet oss i to separate nivåer og sammenlignet dem med de strålende to siste spillene for å se hvordan Supermassive Games håndterer å overta franchisen som tidligere var synonymt med Tarsier Studios. Men det er ikke alt Little Nightmares 3-innholdet vi har til deg, da vi også hadde en sjanse til å snakke med Supermassive's Coralie Feniello, produsent på den kommende treeren.

I intervjuet spurte vi om hvordan Supermassive gikk frem for å opprettholde sjarmen og stemningen vi har lært å kjenne og forventer fra Little Nightmares-serien. Feniello fortalte oss:

"Jeg var medvirkende produsent den gang, så jeg har jobbet med serien. Det er andre folk i teamet som har jobbet med Little Nightmares 1 og 2, og vi i Bandai Namco sørger for å beholde DNA-et fra det andre opuset."

Litt senere spurte vi om hva som ligger bak skapelsen av en så mørk og forskrudd verden. Feniello lettet på sløret og avslørte at det handler om å tappe inn i barndommens frykt.

"Jeg tror alt starter med barndomsfrykt, og det er liksom nøkkelordet her. Barndomsfrykt er noe alle opplever over hele verden, og derfor prøver vi å tenke på det og få spilleren til å føle seg veldig liten i en verden som ikke er skapt for dem, i en veldig stor verden. Jeg tror alt starter herfra, og så utdyper vi og finner nye steder og nye områder, nye fiender, alt mulig."

Du kan se hele intervjuet nedenfor, der vi også snakker om de to nye hovedpersonene, samarbeidsmodusen og mer.