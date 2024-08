Supermassive ser mot mer interaktive narrative opplevelser med direktiv 8020: "Vi vil ikke gjøre det samme om og om igjen"

HQ

Vi har i årevis både gledet oss og lidd like mye over hvert eneste nye skrekktilbud Supermassive Games produserer. Fra røttene til konseptet i Until Dawn til deres populære antologi The Dark Pictures, har vi alltid følt at vi var de ultimate skrekkfilmforfatterne. Men etter fire episoder der vi så vidt har klart å bryte formen, måtte noe gjøres for å sikre seriens fremtid. Under ONL-sendingen før Gamescom kunngjorde studioet utgivelsesvinduet for Directive 8020, den nye delen i serien etter en pause på to år og starten på en ny sesong av serien.

Men direktiv 8020 handler ikke bare om "TDP i verdensrommet": Nå vil spilleren ha mye mer vekt og interaksjon med miljøet for å utforske og bestemme seg på vei til frelse eller til en forferdelig død. Vi snakket med spillets utviklere på Gamescom 2024 om det, i et intervju du kan se nedenfor.

HQ

Utgangspunktet skal selvsagt fortsatt være det Supermassive alltid har utmerket seg med: en filmatisk opplevelse, men nå er den mer åpen.

"Vi tror vi har truffet spikeren på hodet med den filmatiske forgreningen.

Vi elsker å gjøre det, vi synes vi gjør det bra, og vi vet at fansen vår elsker det."

"Men vi ser alltid på hva vi ønsker å gjøre som spillere, hva laget vårt ønsker å gjøre hjemme, hva fansen forteller oss (...) Og vi prøver å utforske nye ting og utvide publikum og lage det beste spillet vi kan."

Utfordringen er selvfølgelig å beholde spenningen i en kontrollert filmopplevelse, og samtidig gi spilleren flere verktøy og måter å utforske og samhandle på.

"Det er som om alt vi gjør bra i Supermassive, fortsatt er med i dette spillet. Men det er mange flere seksjoner som åpner opp for den typen spilling på pinnene."

"Ja, det er mindre film i dette spillet og mer utforskning, men det har fortsatt den narrative følelsen. Forgreningen som vi har måttet gjøre i alle spillene vi har laget så langt, er veldig vanskelig."

Så nå vet vi det. Direktiv 8020 er kanskje ikke en revolusjon, men snarere en videreutvikling av spillkonseptet som Supermassive Games forfølger, og vi gleder oss til å se hva de har i vente for oss i 2005 når The Dark Pictures: Directive 8020 slippes.