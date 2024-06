Supervive, et free-to-play helteskytespill med sandkasseelementer som skal gjenvinne MOBA-tronen, har blitt kunngjort

Theorycraft Games, et studio bestående av veteraner fra AAA-utvikling som League of Legends, Halo, Destiny, Overwatch og Valorant, avduket i dag sitt første store prosjekt, et gratis å spille, troppsbasert, heltebasert konkurransedyktig Battle Royale kalt Supervive.

Du og lagkameratene dine danner lag på fire spillere, og velger en av 15 Storm Hunters, hver med sine egne unike evner, for å utforske et gigantisk kart på jakt etter de andre lagene. Målet? Å være det siste laget som står igjen. Det blir ikke lett, for i tillegg til de andre spillerne vil det være alle slags fiender og hindringer på det gigantiske kartet, i tillegg til en dødelig sky som stadig krymper spilleområdet.

Theorycraft ble dannet i desember 2020 av et grunnleggerteam som inkluderer Joe Tung, Mike Tipul, Michael Evans og Areeb Pirani, tidligere studioledere i Riot Games, Bungie og Blizzard Entertainment. Sammen har de ledet utviklingen av spill som League of Legends, Halo, Destiny, Overwatch og Valorant.

"Vi forlot tryggheten i jobbene våre i AAA-studioer og grunnla Theorycraft for å satse stort på oss selv, for å se om vi kunne lage de dypeste spillene i verden og utvikle dem på en ny måte: åpent med ekte spillere fra dag én", sier Joe Tung, administrerende direktør i Theorycraft. "Det har vært en utrolig reise å komme til dette punktet, og vi er stolte over å kunne introdusere Supervive. Vi er svært takknemlige overfor vårt eksisterende fellesskap og gleder oss til å ønske nye spillere velkommen."

Thoerycraft har avduket spillet med en trailer og kunngjøringen om at de vil lansere en åpen beta i slutten av 2024 for å teste det ut. Hvis du vil vite mer om spillet, har vi allerede hatt en sjanse til å prøve en forhåndsvisning av spillet, og vi vil fortelle deg om det i noen få korte forhåndsvisninger.