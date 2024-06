Supervive forhåndsvisning - Det neste 10 000-timers spillet?

Supervive presenteres for øyeblikket, en enorm og stille (frem til i dag) innsats som ikke bare streber etter å være den nye referansen i Hero Shooters, men også å storme selve Olympus der Riots uberørbare League of Legends sitter. Og for det Supervive (tidligere kjent som Project Loki) har et par av dem i ermet. Theorycraft-teamet består for det meste av utviklingsveteraner fra andre AAA-er, så de vet hva de gjør. Og de mener alvor.

Jeg vil gjøre det klart at disse inntrykkene ble tatt da jeg fikk prøve noen av spillmodusene (Entanglement og Team Play) i noen lukkede alfa-økter. Selv om jeg ikke er en LoL-spiller, og det heller ikke er en sjanger som appellerer spesielt til meg, følte jeg meg komfortabel i løpet av få minutter med Supervive's kontroller. Du velger en av heltene (det endelige antallet er ennå ikke definert), og hver av dem har forskjellig statistikk og våpentyper og evner, som styres med de klassiske Q, W, E, R som i League of Legends.

Det første av alt er at designet, selv om det umiskjennelig minner om LoL, er mye mer påvirket i spillet av Blizzards Overwatch-serie. Rollene er veldig godt definert, og jeg fokuserte på en DPS-snikskytter med en enorm, om enn noe svak, rifle. Sammen med henne prøvde jeg ut en "feilsøkingsmodus" for å bli kjent med det grunnleggende i spillet. Jeg ble spesielt slått av fokuset på hopping som en av kjernemekanikkene, men det er fordi kamparenaen egentlig bare er et enormt kart fullt av avgrunner og hindringer man kan hoppe over... eller fly over. Det finnes riktignok et "glide"-system som gjør det mulig å bevege seg raskt over kartet, men det gjør karakteren svært utsatt (og sårbar) for fiendtlige angrep. Fra spillere til alle slags monstre eller NPC-er som svermer rundt.

Men Supervive handler ikke om å sveve rundt på dette enorme kartet alene. I hovedmodusen "Squad Clash" deles spillerne inn i grupper på fire for å utforske området, ta ut AI-kontrollerte fiender og bli sterkere, for så til slutt å finne det andre laget og kjempe til døden. Det er mer slow-burn-strategi enn Riots MOBA, og det føltes nesten som et Warcraft 3-kampanjeoppdrag, bare med venner.

Kreativ strategi kommer også inn i bildet selv når kampen ser ut til å være tapt, ettersom det finnes systemer for å gjenopplive dine falne lagmedlemmer og fortsette kampen. Det er bare én regel: Det siste laget som står igjen, vinner.

Siden det er en begrenset test og mange systemer fortsatt er under utvikling, fikk vi selvfølgelig bare se sammenstøt mellom to lag, men jeg gleder meg til å se potensialet for flere gjengkamper når den åpne betaversjonen kommer senere i år.

Så hvordan føles Supervive på tastatur og mus? Vel, Theorycraft Games kan ha funnet gull og muligens det neste steget i utviklingen av Hero Shooter. Hvis det opprettholder en god balanse mellom karakterer, miljø, utstyr og spilletempo, er jeg ikke i tvil om at det kommer til å være et spill her en stund. Og det vil være åpent for alle, fordi det vil være gratis å spille.