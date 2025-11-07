Supra Nero-TX2

Det er noe skuffende over at det svenske selskapet Supra har valgt å ikke oppgradere eller endre designet på Nero TX -hodetelefonene sine, nå som de endelig er tilgjengelige i en 2.0-versjon. Det var i hvert fall min første tanke da de ankom kontoret her for et par uker siden. Siden den gang har jeg imidlertid ombestemt meg. Jeg har tenkt meg om og kommet til den enkle konklusjonen at det til syvende og sist var smart av Supra å ikke endre formfaktoren, for det finnes svært få in-ear-hodetelefoner på markedet som passer ørene mine bedre enn disse. Det finnes svært få in-ear-hodetelefoner på markedet som er like små, og det finnes få in-ear-hodetelefoner på markedet som er like holdbare uten å koste halvparten av lønnen din (og litt til).

HQ

Hvis den ikke er ødelagt... Som ungdommen sier, og Nero TX har aldri vært ødelagt; tvert imot har Supra styrt "under £100"-segmentet med jernhånd de siste årene, og etter denne testen å dømme kommer de til å forbli på tronen i lang tid fremover også.

Designet er det samme, og bortsett fra at det fortsatt ikke er hengsler på dekselet, er det åpenbart en god ting.

Nero-TX2 er den åpenbare etterfølgeren til den svenske bestselgeren, og det er gjort en rekke virkelig fine oppgraderinger. Selv om prisen ikke har gått opp (noe som nesten er uvirkelig i dagens teknologiverden) har disse nå aktiv støydemping, har en transparensmodus og er støpt i et nytt materiale som Supra har valgt å kalle Supra Aerotech FRP, som er en fiberforsterket plast som ifølge produsenten selv er tilnærmet uforgjengelig, og som først og fremst stammer fra forsvarsindustrien og moderne jagerflyteknologi. Om dette bare er smart markedsføring eller om det faktisk betyr noe for deg og meg til syvende og sist, vet jeg ikke, men jeg vet at den aktive støydempingen er et svært velkomment tilskudd til en allerede suveren hodetelefon, og at den fungerer godt.

Supra konkurrerer riktignok ikke med Sony eller JBL her, men det er det heller ingen som forventer eller krever, siden Nero-TX2 koster £80, mens Sonys beste ANC-hodetelefoner koster tre ganger så mye. Jeg har brukt disse på turer, mens jeg har jobbet og spesielt på treningssenteret, og de har gjort en god jobb med å blokkere ut forstyrrende støy, noe som er en ren bonus ettersom forgjengerne manglet denne funksjonen helt.

Dette er en annonse:

De er små, superkomfortable og helt fantastiske.

Samtalelyden har også blitt betraktelig forbedret takket være Supras nye Quad Response -mikrofonsystem (denne gangen er det fire mikrofoner). Vennene jeg har ringt og terrorisert (som vanlig) for å spørre hvordan stemmen min høres ut, har alle påpekt hvor mye mer naturlig og varm stemmen til den vakre gamle mannen min er nå sammenlignet med forgjengerne, der stemmeleiet ofte føltes litt robotaktig og tynt. Batterikapasiteten har også blitt forbedret, og Nero-TX2 har nå en batterilevetid på hele 100 timer via det mikroskopiske oppbevaringsetuiet og seks timer per lading i øretelefonene, med ANC aktivert.

Nero-TX2 koster rundt £80 og er tilgjengelig i hvitt eller matt svart.

Når det gjelder lydkvalitet og musikalsk ytelse, ligger Nero-TX2 naturlig nok svært nær sine forgjengere, med et par virkelig fine forbedringer. Supras egenutviklede høyttalerelement (SBS8D-V3) måler åtte millimeter, og denne gangen låter de luftigere og større. Her er det en romslighet og separasjon som manglet i den første utgaven, og sammen med Supras fantastiske dynamikk er det lett å elske hvordan disse hodetelefonene låter. De er varme og har rikelig med bass uten å være "forsterket" eller kunstig. I tillegg er artikulasjonen og kontrollene strålende uten å være skarpe eller ubehagelige, og Nero-TX2 er like bra på 70-tallsinnspillinger fra Led Zeppelin som når jeg mater den med Bilmuris nyeste hardcore-låter.

Dette er en annonse:

At det i det hele tatt er mulig å få denne vanvittige kvaliteten for under 100 pund i 2025 føles bisart på mer enn én måte, og man må bare innrømme at Supra har gjort det igjen. Nero-TX2 kan definitivt konkurrere med konkurrenter som koster mer enn dobbelt så mye, og du finner rett og slett ikke noe på markedet til samme pris som kan konkurrere med Nero-TX2, ikke i dag.