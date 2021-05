Surface Duo forvandles til en håndholdt Xbox med seneste oppdatering

Du ser på Annonser

Det er blitt mer og mer populært med dual-screen smarttelefoner, og en av de mest interessante modellene på markedet er Microsofts Surface Duo. Nå har Microsoft lansert en oppdatering til enheten som forvandler den til en slags Nintendo DS ved å dedikere den nederske skjermen til kontrollfunksjoner, forteller The Verge.

Chief Product Officer hos Microsoft, Panos Panay, skriver følgende på Twitter:

"A very cool update goes live for #SurfaceDuo customers today! Working with @Xbox we've put touch controls on to the second screen. More than 50 games are available to play with touch for @xboxGamePass Ultimate Members."

Blant de 50 Xbox-spillene som for øyeblikket støtter touch-kontrollere når de streames er stor titler som Minecraft Dungeons, Sea of Thieves og Gears 5, og det tilføyes stadig flere titler.

En demonstrasjon av de nye funksjonene finner du her.