Surface Laptop Ultra er den første bærbare datamaskinen som har Nvidia RTX Spark

For noen dager siden begynte både Microsoft og Nvidia samtidig å antyde på sosiale medier at noe "stort" relatert til maskinvare var i ferd med å skje. Det noe har nå endelig blitt avslørt i form av Surface Laptop Ultra. En elegant liten enhet som også blir den første som har Nvidias nye ARM-baserte RTX Spark.

Surface Laptop Ultra er utstyrt med en 15-tommers mini-LED-skjerm med en oppløsning på 262 piksler per tomme og en topp lysstyrke på hele 2000 nits, noe Microsoft selv beskriver som den lyseste Surface-skjermen noensinne. Den bærbare datamaskinen kommer også med en haptisk berøringsplate (endelig!).

RTX Spark er basert på Nvidias Blackwell-arkitektur og kan konfigureres med opptil 20 CPU-kjerner, 6 144 GPU-kjerner og 128 GB enhetlig minne. Det hevdes også at brikken er kraftig nok til å levere en petaflop med grafikk- og AI-ytelse, på nivå med visse bærbare datamaskiner utstyrt med en RTX 5070.

Ingen pris er avslørt ennå, men med tanke på dagens markedsforhold og ytelsen og byggekvaliteten som Surface Laptop Ultra ser ut til å sikte mot, bør vi nok forvente en ganske heftig prislapp.

Microsoft er imidlertid ikke de eneste som eksperimenterer med den nye RTX Spark-plattformen, og flere andre produsenter forventes å avduke sine egne bærbare datamaskiner i år med Nvidias nye chip under panseret, inkludert ASUS, Dell, HP og MSI.

