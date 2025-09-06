Surfer dør etter haiangrep på Sydneys nordlige strender

HQ

I gjennomsnitt skjer det rundt fem til seks haiangrep med dødelig utgang hvert år på verdensbasis. I Australia er det vanligvis ett eller to dødsfall, og derfor skaper hver hendelse raskt overskrifter. I dette tilfellet har en surfer omkommet etter å ha blitt bitt av en stor hai mens han surfet på bølgene utenfor Sydneys nordlige strender, noe som er det første dødelige angrepet i byen på flere år. Mannen, som var i vannet sammen med venner, ble trukket i land, men kunne ikke reddes til tross for umiddelbar innsats. Myndighetene stengte flere strender og satte ut livreddere på vannscootere for å spore opp rovdyret, men arten er fortsatt ukjent. Hvis du er interessert i å lære mer, kan du se noen av opptakene i videoen nedenfor eller via følgende lenke. Kom igjen!